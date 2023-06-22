Северная Осетия приняла на отдых более 100 детей из Белгородской области

Дети и их сопровождающие размещены в санаториях "Тамиск", "Юность" и в пансионате "Урсдон"

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 июня. /ТАСС/. Более 100 детей из Белгородской области прибыли на отдых в Северную Осетию, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

"Сегодня из Белгородской области в Северную Осетию на летний отдых приехали 102 ребенка. Об этом мы договорились с губернатором региона Вячеславом Гладковым", - говорится в сообщении.

Дети и их сопровождающие размещены в санаториях "Тамиск", "Юность" и в пансионате "Урсдон". Они пробудут в регионе почти месяц. Для них подготовлены образовательные и развлекательные мероприятия, экскурсии.

"Организуем все так, чтобы они провели время с пользой и получили массу положительных впечатлений. Ребята сейчас переживают непростые времена и нуждаются в поддержке. Надеюсь, им у нас понравится", - отметил руководитель Северной Осетии.

Кроме того, в четверг из Черниговского района Запорожской области на реабилитацию в республиканский геронтологический центр приехали 24 человека - учителя, врачи, социальные работники.

С губернатором Запорожской области Евгением Балицким ранее было подписано соглашение о поддержке этого района. Северная Осетия будет помогать в ремонте социальных объектов, в сфере здравоохранения, в организации летнего отдыха детей, реабилитации.