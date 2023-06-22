В городах Таджикистана отметили День памяти и скорби

В Душанбе прошел митинг

ДУШАНБЕ, 22 июня. /ТАСС/. Мероприятия, приуроченные к 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошли в Душанбе и других городах Таджикистана. В столице на Аллее Славы состоялся митинг, сообщает пресс-служба посольства России в Таджикистане.

"Каждая из республик Советского Союза внесла свой посильный и даже непосильный вклад ради победы", - отметил советник-посланник российского посольства Шамиль Шамсутдинов, добавив, что Великая Победа является основой национальной гордости всех республик. Он напомнил, что таджикистанцы с первых дней после объявления войны ушли на фронт - 300 тыс. человек.

"Однако на наших глазах нацизм вновь поднимает свою голову <…>, как видим, история повторяется, и в освобожденных когда-то советскими войсками странах Европы вновь в открытую пропагандируются идеи нацизма, превосходства европейской расы, их право диктовать свою волю другим народам Земли", - подчеркнул дипломат.

По его словам, идет работа по переписыванию истории и принижению значимости победы в этой войне. "И это оскорбление не только памяти красноармейцев, партизан, жителей оккупированных территорий, погибших в годы оккупации, - оскорбление всех нас", - заключил он.

Мероприятие прошло на столичном православном кладбище, где более 100 человек зажгли свечи и возложили цветы на Аллее Славы, где захоронены ветераны Великой Отечественной войны. На митинге выступили посол Белоруссии в Таджикистане Виктор Денисенко, руководитель поисковой группы "Память-201", военный историк Гафур Шерматов.

В представительстве Россотрудничества в Таджикистане сообщили, что международная мемориальная акция "Свеча памяти" прошла в Русском доме, куда пришли российские соотечественники, школьники и студенты. "Зажигая свечи, каждый из них вспоминал своих родных, тех, кто кровью на фронте, бессонными ночами и тяжелым трудом в тылу отстаивал свою Родину в годы Великой Отечественной войны", - отметили в представительстве. По его данным, собравшиеся подпевали звучавшим легендарным песням "Журавли" и "На безымянной высоте", а затем память героев почтили минутой молчания. "Всего к акции по всему миру присоединились более миллиона человек", - уточнили в Россотрудничестве.

"В Русском доме в Душанбе акция прошла одновременно с Москвой - ровно в 14:15 (12:15 мск - прим. ТАСС) прозвучал метроном в память о погибших и раненных на фронте, ковавших победу в тылу", - сообщили в представительстве. Также состоялся кинолекторий по фильму "Брестская крепость".

Всенародная память

Акции памяти прошли в других городах Таджикистана. В Худжанде (административный центр Согдийской области) мероприятие состоялось у памятника-стелы павшим воинам в годы Великой Отечественной войны. В нем участвовали сотрудники генерального консульства РФ в Худжанде, Русского дома, школьники.

Кроме того, акции прошли в городах Исфара (Согдийская область) и Турсунзаде (в 60 км от Душанбе), где память героев почтили российские соотечественники разных возрастов. Международная акция "Свеча памяти" и театральное представление "Последний мирный день" состоялись в Парке культуры и отдыха имени С.Айни в городе Бустон Согдийской области.

На фронтах Великой Отечественной войны воевали более 300 тыс. таджикистанцев. Около 100 тыс. не вернулись на родину. 45 тыс. были мобилизованы на военные предприятия. Более 50 тыс. выходцев из республики были награждены орденами и медалями, 65 человек получили звание Героя Советского Союза, 15 стали полными кавалерами ордена Славы.