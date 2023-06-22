Telegraph: США отказали Меган Маркл в патенте на название ее подкаста

Ведомство по патентам и товарным знакам пришло к выводу, что существует высокая вероятность путаницы подкаста герцогини Сассекской с другими брендами

ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Ведомство по патентам и товарным знакам США отклонило заявку Меган Маркл - жены британского принца Гарри - на получение патента на название ее подкаста Archetypes. Об этом в четверг сообщила газета The Telegraph.

Отмечается, что герцогиня Сассекская подала соответствующую заявку еще в апреле 2022 года. Ведомство пришло к выводу, что существует высокая "вероятность путаницы" ее подкаста с другими брендами. Как подчеркнуло издание, в 2015 году американская компания Archetypes LLC уже подала заявление на получение эксклюзивных прав на аналогичное название для книг и статей о "питании, фитнесе, сексуальности и психологическом самосовершенствовании". The Telegraph добавила, что герцогиня Сассекская может оспорить первоначальное решение ведомства.

На прошлой неделе британские СМИ сообщили, что стриминговый сервис Spotify решил расторгнуть многомиллионный контракт с принцем Гарри и его супругой Меган "по обоюдному согласию". В рамках сотрудничества, которое отсчитывало свое начало с 2020 года, был выпущен один сезон подкаста Archetypes, в котором Меган Маркл и гости ее шоу разбирали историю стереотипов о женщинах. Согласно информации газеты The Guardian, Spotify хотел большего результата от сотрудничества с парой. По другой версии, Гарри и Меган сами хотели сменить площадку для распространения медиапродукции.

В январе 2020 года принц Гарри и его супруга приняли решение отказаться от роли старших членов британской королевской семьи. Они потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Супруги переехали в США, приобрели дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где воспитывают сына Арчи и дочь Лилибет Диану. Перестав получать бюджетные средства, которые полагались супругам как ведущим активную общественную деятельность членам королевской семьи, они заключили контракты о продюсировании и создании аудио- и видеоконтента со шведским сервисом потокового аудио Spotify и американским Netflix.