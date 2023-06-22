Под Псковом поисковики захоронили останки шести погибших в войну красноармейцев

Останки нашли во время весенней поисковой экспедиции "Вахта Памяти"

ПСКОВ, 22 июня. /ТАСС/. Поисковики на территории Гдовского района Псковской области провели торжественную церемонию захоронения останков шести красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Специалистам удалось установить их личности, сообщила в четверг пресс-служба областной военно-патриотической организации "След пантеры".

"В Гдовском районе прошло торжественное захоронение останков. Руководитель поискового отряда "Неизвестный солдат" Андрей Нудьга назвал героев-саперов поименно, чтобы каждый их услышал, чтобы они снова ожили хоть на мгновение. Макаров Николай Андреевич из Ульяновска, Андреев Семен Егорович из Чкаловской области, Нечаев Борис Андреевич из города Харбина, Мустаев Александр Романович из Химок, Ефремов Григорий Иванович из Башкирии, Фролов Николай Иванович из Воронежской области. Мы будем помнить ваши имена", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, во время весенней поисковой экспедиции "Вахта Памяти" специалисты нашли место захоронения саперов 67-го отдельного батальона собак-минеров. В феврале-марте 1944 года они обезвредили на территории района более 20 тыс. взрывоопасных предметов, оставленных фашистами. "Но 19 марта 1944 года в деревне Горки они попали под авиабомбежку. Деревня, в которой было более 200 домов, практически была уничтожена бомбами ФАБ250. Вместе с погибшими саперами были тогда похоронены и мирные жители", - цитирует пресс-служба слова Андрея Нудьги.

В годы Великой Отечественной войны территория Гдовского района находилась в оккупации более 900 дней. А уроженец района Иван Никитин, стал в те годы одним из первых партизан - Героев Советского Союза. В муниципалитете выпускалась первая в Ленинградской области, к которой в годы Великой Отечественной относился Гдовский район, партизанская газета "Колхозная трибуна".