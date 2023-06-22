В Баку в ходе акции "Огненные картины войны" создали светящееся изображение нефтяной вышки

Как сообщила координатор общественного движения "Бессмертный полк" в Азербайджане Виктория Кабанадзе, инсталляцию создали по эскизу художника Эльдара Бабазаде

БАКУ, 22 июня. /ТАСС/. Акция "Огненные картины войны", приуроченная ко Дню памяти и скорби в честь героев, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, состоялась в столице Азербайджана, передает корреспондент ТАСС. В ней приняли участие члены Международной команды "Волонтеры Победы" и активисты Общественного объединения солидарности народов Азербайджана "Содружество".

На мемориальном воинском захоронении в Сабунчинском районе Баку, где покоятся бойцы, умершие от ран в бакинских госпиталях в период Великой Отечественной, активисты с наступлением темноты выложили из горящих свечей изображения нефтяной вышки, звезды и самолета, как символ самоотверженного труда нефтяников Баку, обеспечивавших бесперебойное снабжение фронта горючим. Зажженными свечами была выложена надпись: "Помним. 22 июня. Баку. 1941". Как сообщила координатор общественного движения "Бессмертный полк" в Азербайджане Виктория Кабанадзе, художественную инсталляцию создали по эскизу художника Эльдара Бабазаде.

На фронтах Великой Отечественной войны сражались около 700 тыс. уроженцев Азербайджана, более половины из них пали на поле боя. Азербайджан также внес большой вклад в Победу, обеспечивая фронт топливом. Во время войны четыре из пяти самолетов, танков, кораблей и торговых судов заправлялись горючим, выработанным из нефти, добытой на бакинских промыслах. Кроме того, в годы войны Баку являлся крупной госпитальной базой, здесь действовало более 40 эвакогоспиталей.

Международная акция "Огненные картины войны" приурочена ко Дню памяти и скорби 22 июня - дню начала Великой Отечественной войны и объединяет миллионы людей во всем мире.