В Горно-Алтайске на международном форуме обсудят вопросы евразийской интеграции

В мероприятии примут участие делегаты из Ирана, Таджикистана, Монголии и Киргизии

ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июня. /ТАСС/. Второй международный Алтайский форум начнет работу в пятницу в Горно-Алтайске, его участниками станут представители Госдумы и госкомиссии РФ по делам ЮНЕСКО, а также делегаты из Ирана, Таджикистана, Монголии и Киргизии. Основная тема обсуждения - роль Алтая в евразийской интеграции, сообщил ТАСС один из организаторов форума, советник главы Республики Алтай, руководитель представительства Ассамблеи народов Евразии в регионе Иван Белеков.

"Основное, ключевое направление Алтайского форума - алтайский вектор евразийской интеграции. Данное направление было темой обсуждения в Государственной думе и в Совете Федерации. Сегодня евразийское направление в политике России становится одним из приоритетных, гуманитарное сотрудничество приобретает особый смысл. Алтай в этом вопросе занимает стратегическое положение, потому это не географическое, а общецивизационное понятие", - сказал он.

Планируется участие в работе форума главы Республики Алтай Олега Хорохордина, председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексея Диденко, представителей Совета Федерации, посла Ирана в РФ Казема Джалали, посла доброй воли ЮНЕСКО Александры Очировой, директора Института стран СНГ Константина Затулина, директора Национального музея Кыргызской республики Жылдыз Бакашовой.

По словам Белекова, особое внимание на форуме планируется уделить гуманитарному взаимодействию Республики Алтай и России в целом со странами постсоветского пространства. В частности, будут затронуты вопросы развития образовательных, культурных и туристических связей.

Республика Алтай - горный приграничный регион с населением около 220 тыс. человек. Туризм - одна из основных отраслей экономики республики. Количество туристов, посетивших Республику Алтай в 2022 году, превысило 2,5 млн человек, что на 14,3% больше, чем в 2021 году.