Федеральный этап ярмарки трудоустройства пройдет на 1,3 тыс. площадок по всей России

Всероссийская ярмарка трудоустройства в этом году проводится впервые

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" пройдет в пятницу, 23 июня. Около 320 тыс. человек смогут очно посетить мероприятия ярмарки на 1 353 площадках по всей стране.

Всероссийская ярмарка трудоустройства в этом году проводится впервые. Первый (региональный) этап прошел 14-15 апреля в формате очных мероприятий, по его итогам уже трудоустроены 49,3 тыс. человек.

К федеральному этапу ярмарки присоединились около 14 тыс. работодателей по всей России. В ходе второго этапа в дополнение к офлайн-формату создано единое онлайн-пространство на портале "Работа России" с витриной работодателей и деловой программой. Также при поддержке Российского общества "Знание" и информационного агентства ТАСС в пятницу состоится восьмичасовой онлайн-марафон, который начнется в 7:00 мск и продлится до 16:00 мск. На нем более 40 спикеров в режиме онлайн обсудят ситуацию на рынке труда.

Деловую часть мероприятия будут транслировать сразу из четырех городов. Стартовая площадка запланирована во Владивостоке - там пройдут сразу две онлайн-сессии, посвященные вопросам трудоустройства выпускников и преимуществам работы на Дальнем Востоке. В Екатеринбурге на площадке ТАСС пройдет обсуждение механизмов привлечения молодежи. В Москве также на площадке ТАСС развернется дискуссия про рынок труда в целом, включая новый закон о занятости. Завершится марафон в Туле, где пройдут три модуля, один из которых ознакомит участников с преимуществами работы в промышленности, а два - с возможностями центров занятости.

Участие в ярмарке бесплатное для всех желающих. Каждый регион страны запланировал свою программу с учетом специфики локального рынка труда. Соискателям представят наиболее привлекательные вакансии, возможности переобучения и поддержки в переезде, промтуры на производственные площадки, мастер-классы и тренинги.