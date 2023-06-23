22 июня, 21:04

Депутаты внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ

Владимир Смирнов/ ТАСС, архив
ЕГЭ для выпускников 11-х классов по информатике
© Владимир Смирнов/ ТАСС, архив

Авторы проекта считают, что такой формат оценки знаний выпускников неэффективен

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР в пятницу внесут в Госдуму на рассмотрение законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в вузы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из авторов проекта, заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов.

Читайте также
В Рособрнадзоре заявили, что новая форма экзамена появится, когда ЕГЭ себя изживетМинпросвещения заявило, что серебряные медали будут давать дополнительные баллы к ЕГЭ

Изменения предлагается внести в закон "Об образовании в Российской Федерации". Согласно поправкам, ЕГЭ хотят заменить государственными экзаменами, которые выпускники будут сдавать по программам основного общего и среднего общего образования для поступления в вузы.

По мнению авторов проекта, формат ЕГЭ неэффективен, так как не отражает реального уровня знаний учащихся. Так, количество выпускников школ в целом по стране, сдавших ЕГЭ в сумме на максимально возможные 300 баллов, в сравнении с 2022 годом резко снизилось. Это свидетельствует только о том, что ЕГЭ давно изжил себя как инструмент оценки знаний, полагают авторы инициативы.

По их мнению, замена ЕГЭ на государственные экзамены позволит проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в университеты.

В случае принятия закона новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. При этом результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу закона, будут действительны четыре года. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация