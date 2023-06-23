Счетная палата не нашла нарушений при проверке Верховного суда

Дебиторская и кредиторская задолженности носили текущий характер и были связаны с финансово-хозяйственной деятельностью, уточнили в пресс-службе контрольного ведомства

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Счетная палата РФ не выявила нарушений в Верховном суде РФ при расходовании бюджета в 2022 году, сообщает пресс-служба контрольного ведомства.

"В отчетном году доходы Верховного суда составили 18,6 млн рублей, или 129,8% от прогнозных значений. Расходы исполнены на уровне 97,5% - в сумме 6,8 млрд рублей. Дебиторская и кредиторская задолженности составили соответственно 90,8 млн рублей и 32,5 млн рублей и в целом были обусловлены объективными причинами, связанными с ведением финансово-хозяйственной деятельности. Нарушений и недостатков не установлено", - говорится в сообщении.

Также Счетная палата проверила, как расходовал бюджет за прошлый год Судебный департамент при Верховном суде.

"В отчетном году доходы судебного департамента были исполнены в сумме 394,6 млн рублей - 89% от прогноза. Кассовое исполнение расходов составило 262,5 млрд рублей - 99,5%", - говорится в сообщении Счетной палаты.

При этом, как и в предыдущие годы, на низком уровне остается исполнение субвенций бюджетам субъектов РФ на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции. Уточняется, что неиспользованные остатки составили 107 млн рублей - 22,6% от общего объема предоставленных субвенций, а дебиторская и кредиторская задолженности носили текущий характер и были связаны с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности.

"Проверка выявила ряд недостатков, допущенных судебным департаментом при ведении бюджетного учета и составлении отчетности, управлении федеральной собственностью и осуществлении закупок. Все они были оперативно устранены в ходе проверки", - говорится в сообщении.