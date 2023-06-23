Вступили в силу поправки в УПК РФ, запрещающие присяжным судить воров в законе

Ожидается, что такие изменения обеспечат вынесение справедливого судебного решения

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Лидеры организованных преступных групп, в том числе воры в законе, теперь не могут рассчитывать на суд присяжных, так как в пятницу вступает в силу поправка в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Речь идет об изменении в статье 30 (состав суда) Уголовно-процессуального кодекса РФ. Оно исключает уголовные дела о занятии высшего положения в преступной иерархии и об организации преступного сообщества или участии в нем, из компетенции суда присяжных. До вступления в силу этой поправки дела присяжные заседатели рассматривать могли. Инициаторами изменения были сенаторы Андрей Клишас и Владимир Полетаев, а также депутат Госдумы Ирина Панькина.

Как отмечали авторы инициативы, необходимость принятия закона была обусловлена тем, что рассмотрение судом присяжных уголовных дел в отношении криминальных авторитетов не в полной мере учитывает специфику таких преступлений. Так, при рассмотрении подобных дел ранее возникала необходимость обеспечения повышенных мер безопасности участников уголовного судопроизводства, включая заседателей. Кроме этого, юридические особенности дел в отношении руководителей преступных сообществ требуют высокопрофессиональной правовой оценки, тогда как присяжными по закону не могут быть практикующие специалисты в области уголовного права: судьи, адвокаты, сотрудники правоохранительных органов, частные детективы.

Новые нормы, как ожидается, позволят создать дополнительные гарантии безопасности участников судопроизводства и обеспечат вынесение законного, обоснованного и справедливого судебного решения.