В Кузбассе откроется фестиваль "Динотерра"

В программе - выступление известных артистов, шоу дронов и спектакль с роботами-динозаврами

КЕМЕРОВО, 23 июня. /ТАСС/. Международный научно-популярный фестиваль "Динотерра" откроется в пятницу в поселке Шестаково Чебулинского района Кемеровской области. На протяжении трех дней гостей мероприятия ждут выступления известных артистов, шоу дронов, спектакль с аниматронными роботами-динозаврами, научные экскурсии и лекции.

Фестиваль "Динотерра" проходит в Кемеровской области во второй раз, его проводят на месте найденных здесь останков сибирского пситтакозавра. В 2022 году отмечался 125-миллионнолетний юбилей динозавра, в этом году было принято решение проводить фестиваль не один день, а три.

Организаторы сообщают, что в пятницу участники фестиваля смогут посетить тематические экскурсии, научно-популярные лекции и посмотреть битву ученных и ScienceSlam. В Динотеатре покажут шоу-спектакль "Компас времени" с аниматронными роботами-динозаврами, всего запланировано 12 выступлений на протяжении трех дней. Вечером состоится концерт Клавы Коки, а также открытая репетиция шоу дронов.

В субботу продолжится научно-популярная программа с лекциями и экскурсиями. Ближе к вечеру гости фестиваля смогут принять участие в костюмированном Диношествии. Помимо динозавров, участникам предлагают примерить костюмы самых разнообразных представителей планеты от инфузории туфельки до первобытных людей.

Вечером, после концерта Юлии Савичевой запланировано шоу дронов. Как обещают организаторы, будут задействованы 200 дронов и 15 пиродронов. "Это случится впервые в Российской Федерации, никогда еще в шоу дронов пиродроны не участвовали. Пиродроны - это дроны с огненным эффектом, которые могут делать пиротехнические эффекты в воздухе", - сказал Никита Гирин, директор креативного бюро "Энгиро", которое выступает организатором фестиваля.

В последний день фестиваля пройдет большой квиз-пикник под открытым небом с участием свыше 1 тыс. человек, которые будут бороться за ценные призы. Затем пройдут презентации муниципалитетов Кузбасса в тематике фестиваля в рамках конкурса "Диновидение". Вечером после концерта Сергея Лазарева пройдет церемония закрытия фестиваля.

О фестивале

Международный научно-популярный фестиваль "Динотерра" пройдет в поселке Шестаково Чебулинского района во второй раз - найденному здесь сибирского пситтакозавра исполняется 125 млн лет и 1 год. В 2022 году прошел первый фестиваль, который собрал свыше 24 тыс. человек, в этом году планируется, что количество участников увеличится вдвое. В 2023 году правительство РФ определило "Динотерру" одним из победителей конкурсного отбора событийных мероприятий с правом получить федеральную поддержку. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.