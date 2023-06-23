Счетная палата выявила нарушений на 6,6 млрд рублей в деятельности ФССП в 2022 году

Было установлено 26 фактов нарушений, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Счетная палата в ходе проверки деятельности за прошлый год Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России выявила нарушений и недостатков на 6,6 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

"В ходе контрольного мероприятия установлено 26 фактов нарушений и недостатков на общую сумму 6,6 млрд рублей", - сказали в ведомстве.

Основные нарушения по итогам проверки исполнения бюджета за 2022 год были связаны с ведением бюджетного учета и отчетности. В ходе проверки они были устранены. "Отмечены отдельные нарушения в сфере закупок, в том числе несоблюдение порядка заключения контрактов и определения размера штрафов", - отметили в Счетной палате.

"Доходы ФССП России составили 59,6 млрд рублей, что в два раза выше прогноза. Причины превышения - поступления значительных сумм исполнительского сбора по крупным должникам, администрирование новых видов доходов. Наибольший удельный вес поступлений - 36,5 млрд рублей - приходится на исполнительский сбор, а расходы составили 74,6 млрд рублей", - добавили в ведомстве.