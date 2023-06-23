Эксперт указал на вероятность погодных колебаний из-за Эль-Ниньо в РФ в 2023 и 2024 годах

Флуктуации возможны и в плюс, и в минус, уточнил директор Института физики атмосферы Игорь Мохов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Начавшееся потепление экваториального тихоокеанского течения - так называемое явление Эль-Ниньо - может существенно повлиять на погоду в российских регионах в 2023-м и особенно в 2024 году, причем возможны колебания как в сторону жары, так и в сторону холода. Об этом рассказал ТАСС директор Института физики атмосферы академик Игорь Мохов, при этом отметив, что такой климатической катастрофы, как в 2010 году, ожидать не следует.

Ранее в четверг голландский исследователь климата Леон Симонс разместил в своем канале в Twitter прогноз, согласно которому из-за феномена Эль-Ниньо Землю в этом году ожидают беспрецедентная жара, ураганы, проливные дожди и прочие природные аномалии. При их описании ученый сослался на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США, а также Института изменения климата при Университете штата Мэн. По мнению Симонса, уже в августе колебания достигнут уровня "супер Эль-Ниньо".

"Неопределенность подобных оценок очень большая. Тем не менее, согласно нашим оценкам, для лета этого года высока вероятность атмосферных блокирований, сопровождающихся аномально высокой температурой, над российскими регионами в европейской части, над Уралом, над Дальним Востоком. Следующий год, очень вероятно, будет более теплым, чем нынешний. Но какое будет лето в 2024 году, во многом зависит от того, как Эль-Ниньо будет развиваться. Флуктуации возможны и в плюс, и в минус. Где-то в апреле, думаю, будет ясно", - рассказал академик Мохов.

Как пояснил ученый, Эль-Ниньо, как и противоположный феномен Ла-Нинья, связанный с охлаждением воды в Тихом океане, способны оказывать влияние на погоду даже в столь отдаленных от экватора странах, как Россия. "Сейчас идет переход от фазы Ла-Нинья к фазе Эль-Ниньо. Для росcийских регионов этот переход по статистике не самый опасный. Не так, как в 2010 году, когда был обратный переход - от Эль-Ниньо к Ла-Нинья, и именно такой переход представляет максимальный риск для европейской части нашей страны. А для азиатской наоборот - наибольшие аномалии были, когда фаза Эль-Ниньо продолжалась более года, например, в 2015-2016 годах", - отметил Мохов.

В последние десятилетия отмечалось наиболее сильное Эль-Ниньо, когда вода в Тихом океане вблизи экватора нагревалась до двух и более градусов выше обычного. По словам Мохова, проявляется тенденция учащения и интенсификации явления. Эффекты Эль-Ниньо влияли на сток Волги и уровень Каспийского моря, и проявляются даже в Арктике. При этом, комментируя прогноз Симонса насчет августа, Мохов напомнил, что наибольшую силу Эль-Ниньо обретает все-таки к концу года, примерно к Рождеству (по этой причине явление так и назвали, в переводе с испанского Эль-Ниньо - младенец, Христос).