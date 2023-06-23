Вильфанд спрогнозировал теплую погоду с небольшими дождями на школьный выпускной в Москве

Днем 24 июня ожидается плюс 21-23 градуса

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Кратковременные дожди и теплая погода с температурой воздуха плюс 21-23 градуса ожидается в день общегородского выпускного в Москве. Ночь на воскресенье тоже будет комфортной - плюс 12-14 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу будет облачно, с прояснениями, кратковременные и небольшие дожди. Выпадет совсем мало <...> осадков. Днем 24 июня ожидается плюс 21-23 градуса, ночь на воскресенье будет тоже комфортная - плюс 12-14 градусов", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в воскресенье днем также ожидается плюс 21-23 градуса.

Такой температурный фон является "совершенно нормальным" для этих чисел июня. "Температура комфортная, хоть и без ясного неба и жаркого солнца", - сказал он.

Общегородской выпускной в этом году пройдет в Парке Горького в Москве 24 июня. Праздничные мероприятия для выпускников пройдут в столице также 25 июня.