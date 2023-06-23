Конгрессмен: Минюст США препятствовал расследованию о неуплате налогов сыном Байдена

Как сообщил Джейсон Смит, ведомство предпринимало попытки затянуть начало расследования, чтобы истек срок давности по преступлению

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Главное ведомство США по сбору налогов - Служба внутренних доходов (СВД) - порекомендовало в 2022 году предъявить сыну президента США Хантеру Байдену уголовное обвинение в неуплате налогов в размере $2,2 млн с доходов в $8,3 млн, однако Минюст воспрепятствовал проведению расследования. Об этом сообщил в четверг председатель комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса Джейсон Смит (республиканец, от штата Миссури) после публикации стенограмм многочасовых бесед законодателей со старшим специальным агентом управления уголовных расследований СВД Гэри Шейпли и другим сотрудником налогового ведомства, неназванным из-за чувствительности вопроса, за закрытыми дверями.

По словам конгрессмена, они сообщили о нарушениях в СВД и Минюсте, касающихся "неравноправного применения налогового законодательства, вмешательства и злоупотреблений правительства при проведении расследований преступной деятельности сына президента Байдена, Хантера Байдена, и о преследовании сотрудников СВД, сообщавших об этих нарушениях".

Минюст, продолжил Смит, "вмешался и превысил свои полномочия" в рамках расследования дела о неуплате налогов сыном главы государства. Он подчеркнул, что ведомство до последнего "отказывало в проведении расследования <...> налоговых преступлений Хантера Байдена". Министерство юстиции "пыталось затянуть начало расследования настолько, чтобы истек срок давности" по преступлению, а также сообщало адвокатам Байдена конфиденциальную информацию следствия и отклоняло просьбы выдвинуть уголовные обвинения в отношении сына американского лидера.

Обвинения министра юстиции во лжи

"Несмотря на то что сотрудники СВД рекомендовали привлечь Хантера Байдена к уголовной ответственности за преступную деятельность, включающую попытки уклониться или избежать уплаты налогов, мошенничество и ложные заявления, <...> и неуплату налогов с дохода в размере более $8,3 млн, Байден получил преференции в ходе расследования и заключил сделку о признании вины, которая, скорее всего, позволит ему не попасть за решетку", - добавил Смит.

Он рассказал об умышленных задержках со стороны Минюста в рамках следственных процедур. Кроме того, продолжил председатель комитета, ведомство заблаговременно предупреждало адвокатов сына главы государства об обысках и других следственных мероприятиях. По словам конгрессмена, руководство СВД и Минюста пыталось отстранить занимавшуюся делом Хантера Байдена группу, которую курировал Шейпли.

Согласно опубликованным стенограммам, оба сотрудника налоговой службы в беседе с конгрессменами обвинили министра юстиции - генерального прокурора США Меррика Гарленда в том, что тот солгал законодателям, отвечая на их вопросы во время слушаний. Члены комитета спросили Шейпли и его коллегу, прав ли министр, говоря о том, что политического вмешательства в дело Хантера Байдена не было, а власти не создавали помех следствию. "Очевидно, заявления генерального прокурора Гарленда не соответствуют действительности", - ответил Шейпли.

"Американский народ заслуживает знать, что, когда дело доходит до уголовного преследования, он не находится на одном уровне с богатым и имеющим политические связи классом. Преференции, которые получил Хантер Байден, никогда бы не были предоставлены простым американцам", - отметил Смит. Его комитет на этом этапе находится под контролем оппозиционной Республиканской партии. Президент Байден является демократом.

Расследование в Делавэре

Как сообщили во вторник средства массовой информации США, Хантер Байден в рамках сделки с американской прокуратурой признал себя виновным по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате налогов. Помимо этого, стороны достигли договоренности, касающейся обвинений в нарушении правил хранения огнестрельного оружия. Прокурор штата Делавэр Дэвид Уайс начал это расследование еще в 2018 году. Он хотел попытаться возбудить дела по неуплате налогов Хантером Байденом в других штатах, но руководство Минюста отказало ему, отметил Смит.

Ставшие достоянием гласности решения органов прокуратуры по делу Хантера Байдена, позволяющие ему избежать тюрьмы, вызвали бурю негодования у многих представителей оппозиции в лице Республиканской партии США. Спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) охарактеризовал случившееся как свидетельство существования системы двойных стандартов в Америке.

Как ожидается, перед судом Хантер Байден предстанет в штате Делавэр 26 июля.