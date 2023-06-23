Медики спрогнозировали рост числа страдающих диабетом в мире до 1,3 млрд к 2050 году

Ожидается, что сильнее всего число людей с диабетом вырастет в Северной Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке

ТАСС, 23 июня. Специалисты ВОЗ и ведущие медики мира пришли к выводу, что число диабетиков в мире увеличится с текущих 529 млн до 1,3 млрд к середине столетия в том случае, если все страны мира не будут принимать меры для борьбы с распространением этой болезни. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба американского Института изучения метрики здоровья в Сиэтле (IHME).

"Сейчас от диабета страдает примерно 6,1% жителей Земли, в результате чего эта болезнь является одной из 10 ведущих причин для смерти и нетрудоспособности. Число его носителей более чем удвоится в ближайшие 30 лет, причем это увеличение особенно сильно затронет Северную Африку, Ближний Восток и Латинскую Америку, где число носителей диабета составит от 11,3% до 17,8%", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришли российские и зарубежные ученые под руководством Лианы Он, ведущего научного сотрудника IHME, во время изучения данных, собранных в рамках проекта Global Burden of Disease (GBD). Его ведут ВОЗ, американский институт IHME и фонд Билла и Мелинды Гейтс с начала 1990 годов. В проекте участвуют специалисты из почти всех стран - участниц организации, их медицинские службы и ведущие научные центры.

Эксперты ВОЗ и их коллеги из ведущих национальных научных и медицинских учреждений использовали собранные данные для оценки того, как много людей на Земле сейчас страдает от диабета первого и второго типа. Эти сведения ученые использовали для составления прогноза о том, как будет меняться число носителей этих иммунных и метаболических расстройств в ближайшие десятилетия.

Быстрое распространение диабета

Проведенные Он и ее коллегами расчеты показали, что число диабетиков продолжает быстро расти. К концу 2021 года число носителей диабета первого и второго типа составляло около 529 млн человек, что на 25% больше предыдущих оценок ВОЗ, полученных в 2014 году. Примерно в 96% случаев пациенты были носителями диабета второго типа, причем это было характерно для всех изученных стран мира.

Больше всего диабетиков проживает в странах Северной Африки и Ближнего Востока, а также в некоторых государствах Латинской Америки. Доля страдающих диабетом среди жителей Ирака, Кувейта, Катара и Бахрейна превышает 15%,тогда как в Мексике, Ливии, Марокко, Алжире и во многих странах Мезоамерики этот показатель сейчас составляет 10% и более процентов. В России, как и во многих других странах Восточной Европы, доля носителей диабета пока не превышает 4%.

По оценкам исследователей, все эти показатели более чем удвоятся к 2050 году в результате распространения ожирения среди жителей развитых и развивающихся стран, а также действия других факторов риска, способствующих появлению диабета второго типа. К середине столетия число диабетиков достигнет 1,3 млрд, что особенно затронет Ближний Восток и Северную Африку, где доля носителей этой болезни вырастет в 2,6 раза.

Как надеются Он и ее коллеги, подготовленные ими прогнозы убедят ВОЗ и профильные международные организации, а также национальные здравоохранительные ведомства более активно бороться с эпидемией ожирения и другими факторами, способствующими распространению диабета. Это позволит продлить жизнь людям и значительно снизить нагрузку на здравоохранительную систему в будущем, считают исследователи.