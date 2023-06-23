"Волонтеры Победы" в Каире спели "Катюшу" в память о павших в Великой Отечественной войне

Также участники мероприятия высадили деревья рядом со своим штабом

КАИР, 23 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Группа добровольцев, объединяющая десятки египтян и россиян, в четверг почтила память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и исполнением песен военных лет, в том числе "Катюши", которую собравшиеся на акцию в одном из пригородов Каира в завершение вечера спели хором. Акция скорби и памяти, приуроченная к началу самой кровопролитной войны XX века, была организована и проведена международным представительством общественного движения "Волонтеры Победы" в Египте.

Добровольцы собрались у своего штаба - образовательного центра "Олимп", расположенного в городе-спутнике египетской столицы Шейх Заид. Как передает корреспондент ТАСС, первым актом вечера стала высадка деревьев, которые были приобретены на добровольные взносы. Вместе с посаженными в тот же день в 2022 году саженцами они уже сформировали на территории центра небольшую аллею.

"Эту аллею мы создаем в рамках общего движения, цель которого - посадить 27 млн деревьев, равное числу погибших в Великой Отечественной", - пояснила руководитель центра и координатор действий добровольцев в Египте Дарья Мацук. "Каждый может высадить саженец в память либо о своем родственнике, либо о всех погибших в той войне", - добавила она. Мацук рассказала, что центр "объединяет людей, которые разделяют одинаковые ценности: уважение к старшим, к нашей Победе, к истории". "Это и взаимопонимание, и поддержка в любой точке мира, где бы ты ни находился", - отметила она.

Песни памяти

Координатор движения "Волонтеры Победы" отметила, что в Египте доминируют британская и американская системы образования, поэтому, "когда к нам приходят подростки и заявляют, что Вторую мировую войну выиграли США и Великобритания, понимаешь, что нельзя допускать подобных искажений истории и необходимо говорить правду о нашей Победе, особенно детям и подросткам". Сейчас, по словам Дарьи, "только официально зарегистрированных сторонников "Волонтеров Победы" в Египте около сотни". Причем, уточнила она, помимо соотечественников и детей от совместных браков, почти половина - египетские подростки, юноши и девушки, многие из которых изучают русский язык в Каирском университете или университете Айн-Шамс.

После высадки деревьев пришедшие в центр посмотрели фильм "28 панфиловцев", а когда стемнело, приступили к главному действию. Во дворе центра горящими свечами было выложено слово "Помним". Наступила минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Затем участники мероприятия спели "Десятый наш десантный батальон" и "Катюшу".

Из Египта в подмосковную Истру

Подобные акции, как сообщила Мацук, также прошли в четверг в египетских городах Хургада на Красном море и Шарм-эш-Шейх на Синайском полуострове. В первом минутой молчания почтили память павших в Великой Отечественной войне в центре "Мир знаний" и в российской школе. В Хургаде волонтеры провели конкурс детского рисунка и попросили детей написать письма в Россию ветеранам войны. Как пояснила координатор движения, все детские рисунки и письма уже через несколько дней будут доставлены в Россию.

Мацук отметила, что рисунки и письма, которые волонтеры направляют в Россию, "имеют очень большое значение как для тех, кто их пишет, так и для ветеранов". "Они написаны с душой, поэтому принимаются участниками Великой Отечественной с благодарностью и любовью", - сказала Мацук. Более того, добавила она, "23 июня в городе Истра в центральной библиотеке открывается выставка рисунков и писем, которые прислали ветеранам войны, проживающим в Подмосковье, добровольцы из Египта". За ее проведение, отметила лидер добровольцев в Египте, выступили сами ветераны войны в Истре, городе, который в 1941 году за две недели оккупации немецкими войсками был полностью разрушен и сожжен.