В Гаване зажгли свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны

Настоятель храма Казанской иконы Божией Матери отец Савва также совершил заупокойную литию по погибшим

ГАВАНА, 23 июня. /ТАСС/. Мемориальная акция "Свеча памяти", посвященная 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны, состоялась в четверг вечером в Гаване.

В храме Казанской иконы Божией Матери, расположенном в исторической части кубинской столицы, прошло богослужение в память о погибших в годы войны. Собравшиеся зажгли свечи, а настоятель храма отец Савва (Гаглоев) совершил заупокойную литию по погибшим и невинно убиенным.

"Прошлое нельзя изменить, оно уже часть нас. Но мы видим попытки изменить память о прошлом сегодня. Мы должны хранить память о погибших", - сказал отец Савва. В богослужении приняли участие российские граждане, постоянно проживающие в карибской стране, посол РФ на Кубе Виктор Коронелли, посол Белоруссии на Кубе Валерий Барановский, представитель Россотрудничества Инна Четий.

По окончании службы присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Представительство Россотрудничества и настоятель храма по окончании мероприятия для всех присутствующих организовали показ фильма "Брестская крепость" с испанскими субтитрами, предоставленного посольством Белоруссии.

Храм Казанской иконы Божией Матери - первый храм Русской православной церкви в странах Карибского бассейна и один из самых больших храмов РПЦ в Америке. Его освящение состоялось 19 октября 2008 года. Церемонию, на которой присутствовал тогдашний кубинский лидер Рауль Кастро, возглавил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл - нынешний Патриарх Московский и всея Руси.

День памяти и скорби

Ежегодно 22 июня в России отмечается День памяти и скорби. В этот день в 1941 году войска фашистской Германии без объявления войны напали на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней.

Акция "Свеча памяти" проводится в России с 2009 года. Со временем к ней присоединились и другие страны, в частности Армения, Белоруссия, Казахстан и другие государства СНГ.

На Кубе помнят о войне

На Кубе, как и в России, очень трепетно относятся к памяти о Великой Отечественной войне. Так, в карибской стране всегда широко отмечают День Победы.

Куба внесла немалый вклад в победу над гитлеровской Германией. Из Гаваны в разрушенные войной города приходила гуманитарная помощь - медикаменты, одежда, сахар и другие продукты питания. Кубинские катера успешно боролись с немецкими подводными лодками в Карибском море, а в рядах Красной армии воевали трое кубинцев.