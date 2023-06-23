Около 70% опрошенных молодых россиян хотят быть обеспеченными

Также 61% респондентов в возрасте до 35 лет заявили о желании встретить "настоящую любовь"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Молодежь РФ (граждане до 35 лет) желает жить в достатке и тратить деньги без ограничений, а также найти настоящую любовь и создать семью. Такими были наиболее популярные ответы в опросе, проведенном компанией "СберСтрахование жизни" накануне Дня молодежи России.

Согласно его результатам, имеющимся в распоряжении ТАСС, список наиболее популярных желаний россиян возглавляют жизнь в достатке и возможность тратить деньги без ограничений. Этот вариант выбрали почти 70% опрошенных, тогда как годом ранее таковых было 44%. На втором месте - мечта встретить настоящую любовь (61% против 52% в 2022 году). Значительно увеличилась доля тех, кто хочет создать семью и завести детей, - с 33% до 40%.

"Прагматиков, нацеленных на финансовое благополучие, больше среди мужчин (75% против 59%), а женщины оказались романтичнее (68% против 55%). Активнее других о своем стремлении жить в достатке говорили жители Кирова (87%), Махачкалы (86%) и Владивостока (85%). Лидерами по доле тех, кто ищет свою любовь, стали Новокузнецк (83%), Уфа (73%) и Хабаровск (72%). А больше всего потенциальных семьянинов оказалось в Ульяновске (45%), Оренбурге (45%) и Махачкале (44%)", - уточнили в "СберСтраховании жизни".

Также 37% молодых россиян хотели бы иметь отдельное жилье, 18% - открыть собственное дело, 17% - сохранить здоровье.

"Молодые россияне отличаются активной жизненной позицией и готовы сделать все для воплощения своей мечты в жизнь. Радует, что тех, кто делает накопления, уже больше половины. Из них 34,9% откладывают деньги от случая к случаю, а 15,2% стараются делать это регулярно. По данным нашего исследования, за пять лет в среднем они хотят накопить 1,12 млн рублей. Реализовать это желание помогают современные и удобные финансовые инструменты, например программы накопительного страхования жизни (НСЖ). Они не только формируют капитал, но и дают страховую защиту", - прокомментировала ТАСС итоги опроса управляющий директор дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка Ольга Монахова.

Вместе с тем, как показал опрос, НСЖ есть лишь у 6% молодых респондентов. Основная часть молодежи, 91% из опрошенных, использует для сбережений депозиты. Еще 2% инвестируют в ценные бумаги, а у 0,4% есть специальный счет-копилка в банковском приложении.

Исследование проводилось в июне 2023 года в 37 городах с населением свыше 500 тыс. человек. В каждом городе опрошено не менее 350 респондентов по репрезентативной выборке.