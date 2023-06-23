ВОЗ сообщила о снижении смертности от COVID-19 в мире на 58% за четыре недели

За 28 дней во всем мире зарегистрировали 1 210 687 случаев заражения и 7 168 летальных исходов

ЖЕНЕВА, 23 июня. /ТАСС/. Более 1,2 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за период с 22 мая по 18 июня, более 7,1 тыс. умерли. Число летальных исходов сократилось на 58% по сравнению с предыдущими 28 днями, количество случаев инфицирования уменьшилось на 48%, сообщила в ночь на пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 1 210 687 случаев заражения и 7 168 летальных исходов. Больше всего заболевших за этот период было выявлено в Республике Корея - 363 382. Далее следуют Австралия (135 144), Бразилия (85 987), Франция (71 197) и Сингапур (54 581). В Бразилии зарегистрировано больше всего умерших с 22 мая по 18 июня - 978. Далее идут Испания (729), Россия (526), Австралия (496) и Италия (420).

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. Согласно информации за 21 июня, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрировано 768 187 096 случаев заражения коронавирусом, умерли 6 945 714 человек. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.