В Каракасе прошли международная акция "Свеча памяти" и премьера фильма "Нюрнберг"

В Национальной кинематике показом картины режиссера Николая Лебедева открылся Фестиваль российского военного кино

КАРАКАС, 23 июня. /ТАСС/. Российские соотечественники вместе с активистами общественного движения "Волонтеры Победы" зажгли в День памяти и скорби свечи в центре Каракаса.

Отдать дань памяти жертвам фашизма пришли в четверг послы дружественных стран, сотрудники посольств России, Белоруссии, Абхазии, члены ассоциации выпускников российских и советских вузов, сотрудники МИД Венесуэлы, общественных организаций, представители академических, научных и культурных кругов южноамериканской страны.

В Национальной кинематике показом фильма "Нюрнберг" режиссера Николая Лебедева открылся Фестиваль российского военного кино. "Сегодня мы открываем Фестиваль российского военного кино, посвященного героическому подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Мы начинаем его с премьеры фильма "Нюрнберг", в котором показано торжество правды", - заявил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

"Мы рады, что Фестиваль российского военного кино будет проходить на площадке кинематики и мы сможем на национальном уровне в нескольких городах и штатах показать киноленты об истинных героях, воевавших против фашизма и нацизма", - сообщил президент сети государственных кинозалов Владимир Соса.

"Сегодня, 22 июня, мы отмечаем 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, завершившейся великим героическим подвигом советского народа, народа России, который освободил человечество от фашизма", - заявила координатор общественного движения "Волонтеры Победы" Анаэль Руис в беседе с корреспондентом ТАСС. Она указала, что, к "сожалению, война продолжается с использованием других методов". "Народ Венесуэлы поддерживает Россию, которая вновь ведет борьбу с фашизмом и добивается мира на планете", - подчеркнула Руис.

"Фестиваль фильмов, посвященных Великой Отечественной войне, организованный посольством России в Венесуэле и Россотрудничеством, проводится уже во второй раз и продлится до 29 июня", - рассказал корреспонденту ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Венесуэле Андрей Пахомов. "Мы рады, что венесуэльцы солидарны с Россией, участвуют сегодня в международной акции "Свеча памяти", здесь очень много молодежи и ребят, которые собираются ехать на учебу в Россию", - отметил он.