Около 30% опрошенных россиян планируют путешествие по РФ в 2023 году

При этом из них 37% респондентов не готовы тратить на поездку больше 20 тыс. рублей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Свыше 29% опрошенных россиян планируют в 2023 году отправиться в путешествие по России, большинство из них (37%) готовы потратить на поездку до 20 тыс. рублей, 29% респондентов - больше 70 тыс. рублей, следует из результатов опроса Россельхозбанка (материал есть в распоряжении ТАСС).

"Опрос РСХБ показал, что более 29% россиян планируют путешествие по России в 2023 году, 21% респондентов поедут отдыхать за границу, остальные же в этом сезоне предпочтут отдых дома или на даче. При этом большинство опрошенных (37%) готовы потратить на тур внутри страны до 20 тыс. рублей, а 29% респондентов - более 70 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Также, согласно данным РСХБ, 23% опрошенных россиян на отдыхе внутри России хотели бы уложиться в сумму до 50 тыс. рублей, а 11% - до 70 тыс. рублей.

Большинству россиян при выборе формата такого путешествия интересен пляжный отдых - его предпочитают 36% опрошенных. 24% респондентов остановили свой выбор на активном досуге (спорт, походы, экскурсии), 8% россиян хотели бы отправиться в агротур (в поездку по сельской местности), остальные опрошенные выбрали другие виды отдыха.

"Внутренний туризм России имеет колоссальный потенциал и уникальные преимущества над ставшими традиционными зарубежными туристическими направлениями. В ближайшие пять лет и организованный, и самостоятельный туристические потоки наряду с черноморскими курортами будут набирать обороты в республиках Алтай, Бурятия, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Карелия, Адыгея, Чечня, Северная Осетия - Алания, в Ставропольском и Приморском краях, Иркутской области, на полуострове Камчатка и в Калининграде", - отметила руководитель направления Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка Наталия Худякова.

В опросе РСХБ, проведенном с 17 по 20 июня, приняли участие 1 000 респондентов старше 18 лет.