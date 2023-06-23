Письмо Толкина поклоннице ушло с аукциона в Нью-Йорке за $20,5 тыс.

В нем писатель сравнивал себя с хоббитом и рассказывал о работе над "Властелином колец"

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Письмо британского писателя и филолога Джона Рональда Руэла Толкина (1892-1973), в котором он сравнил себя с хоббитом, продано на торгах в Нью-Йорке почти за $20,5 тыс. Об этом сообщается в четверг на сайте аукционного дома Bonhams.

Как следует из описания лота, речь идет о письме Толкина, которое он отправил 28 июня 1955 года поклоннице, первой приславшей писателю хвалебный отзыв на его роман "Властелин колец" (три части были изданы в 1954-1955 годах). "Это примечательное письмо, в котором он описывает себя как хоббита и рассказывает о том, сколь утомительной была работа по написанию шедевра", - указывается на сайте аукционного дома.

В письме Толкин отмечает, что хотел бы жить в безлюдном месте, но в силу "робости и отсутствия склонности к авантюрам" перспектива отказа от привычной пищи и табака не вызывает у него ничего, кроме тревоги. "Это очень напоминает описание хоббита", - заявил писатель, подчеркнув при этом, что не может "претендовать на то, чтобы считаться одним" из этих вымышленных персонажей. В письме автор "Властелина колец" отмечает также, что роман дался ему с таким трудом, что работа над ним напоминала "восхождение на гору в тяжелых сапогах против сильного ветра в темноте".

Письмо было продано в четверг неназванному покупателю за $20 480 при эстимейте в $10-15 тыс. На аукционе также были проданы еще три письма Толкина той же поклоннице на общую сумму более $48 тыс.