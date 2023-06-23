В США почти 14 тыс. пользователей сообщили о сбоях в работе YouTube

По данным портала Downdetector, 54% обративших внимание на неполадки столкнулись с трудностями при просмотре видео

ТАСС, 23 июня. Сбои в работе видеохостинга YouTube наблюдаются в четверг вечером в Соединенных Штатах. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его сведениям, порядка 13 865 пользователей в США отметили нарушения в работе YouTube.

Как отмечает портал, 54% обративших внимание на неполадки столкнулись с трудностями при просмотре видео, 29% пользователей отмечают сбои в работе сайта, еще для 17% затруднен доступ к приложению сервиса.

Около 3,8 тыс. пользователей также столкнулись с неполадками в работе сервиса потокового телевидения YouTubeTV.