23 июня, 01:37

Вильфанд сообщил, что лучше всего Черное море прогрелось в Геленджике

В Алуште, Анапе, Сочи и Ялте оно на один градус прохладнее, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Черное море прогрелось до плюс 24 градусов в Геленджике. В Алуште, Анапе, Сочи и Ялте оно на один градус прохладнее, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура воды в Феодосии, Евпатории составляет 22 градуса, в Алуште, Ялте, Анапе и Сочи - 23 градуса, в Геленджике - 24 градуса", - сказал он.

Кроме того, по словам Вильфанда, на юге европейской части России погода будет заметно улучшаться в ближайшие дни. Будет тепло, солнечно и без осадков. В Геленджике и Сочи, например, прогнозируется до плюс 28 градусов. 

Теги:
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация