Вильфанд сообщил, что лучше всего Черное море прогрелось в Геленджике

В Алуште, Анапе, Сочи и Ялте оно на один градус прохладнее, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Черное море прогрелось до плюс 24 градусов в Геленджике. В Алуште, Анапе, Сочи и Ялте оно на один градус прохладнее, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура воды в Феодосии, Евпатории составляет 22 градуса, в Алуште, Ялте, Анапе и Сочи - 23 градуса, в Геленджике - 24 градуса", - сказал он.

Кроме того, по словам Вильфанда, на юге европейской части России погода будет заметно улучшаться в ближайшие дни. Будет тепло, солнечно и без осадков. В Геленджике и Сочи, например, прогнозируется до плюс 28 градусов.