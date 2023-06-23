Кировская область готова организовать летний отдых для 200 детей из Запорожской области

Они смогут отдохнуть в лагерях центра "Вятские каникулы"

КИРОВ, 23 июня. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют организовать отдых для 200 детей из подшефного Веселовского района Запорожской области в июле - августе 2023 года. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Александр Соколов.

"Лагеря Кировской области готовы к приему детей подшефной территории. Важно не только обеспечить отдых этих ребят, но и познакомить их с традициями и культурой России. Министерство молодежной политики Кировской области прорабатывает вопросы по организации отдыха и оздоровления группы из 200 детей Веселовского округа Запорожской области, эти дети отдохнут в лагерях центра "Вятские каникулы" в июле - августе 2023 года. В настоящее время от Министерства образования и науки Запорожской области получено письмо о готовности приехать на отдых в детские оздоровительные лагеря Кировской области 87 детей Веселовского округа в возрасте от 7 до 16 лет", - рассказал Соколов.

Он отметил, что необходимые для отдыха детей средства выделят из областного бюджета.

Ранее Кировская область и Веселовский район подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает оказание помощи подшефной территории. В первую очередь, речь идет о работах на объектах жизнеобеспечения и социальных объектах. Так, Кировская область поможет провести ремонты в школах.