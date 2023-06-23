23 июня, 02:43

В Херсонской области после подтопления продезинфицировали более 50 объектов

Всего для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 1 636 человек и 368 единиц техники, отметили в МЧС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России продезинфицировали более 50 пострадавших от затопления после прорыва Каховской ГЭС объектов в Херсонской области на площади свыше 218 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

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"В Херсонской области ежедневно силами МЧС России проводится дезинфекция пострадавших от затопления после разрушения Каховской ГЭС регионов. Всего проведена дезинфекция 51 объекта на площади 218 480 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что санитарная обработка территории населенных пунктов и освободившихся от воды помещений необходима, чтобы не допустить возникновения и распространения инфекционных заболеваний в регионе.

В то же время в Херсонской области продолжается всесторонняя адресная помощь жителям подтопленных населенных пунктов, которые отказались переехать в пункты временного размещения. "Спасатели на плавсредства доставляют им продукты питания, питьевую воду, медикаменты и предметы первой необходимости", - уточнили в пресс-службе. Также специалисты МЧС принимают заявки, касающиеся первоочередных нужд людей.

Работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации продолжается. С территорий, где сошла вода, вывезли 3 549 куб. м мусора, откачали воду из 46 домов. Принято 3 231 заявление по оказанию единовременной материальной помощи, выплаты уже направлены 3 134 жителям. Всего для ликвидации последствий привлечены 1 636 человек и 368 единиц техники. 

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