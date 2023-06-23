Из-за Эль-Ниньо лето в Приморье возможно с нетипичными циклами ливней и жары

Циклическая смена погоды ожидается до конца лета, считает глава Приморского гидрометцентра Борис Кубай

ВЛАДИВОСТОК, 23 июня. /ТАСС/. Погода в Приморском крае может остаться цикличной до конца лета - со сменой коротких периодов жаркой и душной погоды на сильные и локальные ливни. Как рассказал в беседе с ТАСС глава Приморского гидрометцентра Борис Кубай, такая ситуация в том числе, возможно, связана с потеплением экваториального тихоокеанского течения - так называемым явлением Эль-Ниньо.

"Конечно, я не могу утверждать на 100%, но мое предположение, что это все связано с Эль-Ниньо, с тем, что тропическая воздушная масса стала поступать в этом году раньше обычного на территорию Китая, Кореи и Японии. Погода у нас меняется эпизодически, но циклично: сначала идет накопление тропической воздушной массы. Когда она достигает критического уровня, происходит столкновение с холодной воздушной массой, и наступает разрядка методом ливней и гроз. И такая циклическая смена погоды у нас, видимо, будет до конца лета", - рассказал Кубай.

При этом обычные для края тайфуны в этом году могут не повлиять на погоду в регионе напрямую, то есть не принесут дождей. "Сейчас нам уже не до тайфунов. Вот один из них будет в конце июня выходить в акваторию Восточно-Китайского моря или на юг Японского моря. Но они, даже если не будут доходить к нам, будут еще больше усиливать накопление тропической воздушной массы над Приморьем и дополнительно выталкивать тепло и влагу на север к нам", - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что тайфуны выталкивают не только теплый воздух, но и теплую воду. Уже сейчас температура морской воды в акватории Приморья составляет плюс 20-22 градуса, что соответствует, скорее, июльским значениям.

Ранее в пятницу директор Института физики атмосферы академик Игорь Мохов рассказал ТАСС, что начавшееся Эль-Ниньо может существенно повлиять на погоду в российских регионах в 2023 году и особенно в 2024-м. В Приморье в текущем июне уже дважды прошли сильные ливни, сменившие периоды повышенной на 2-9 градусов для этого месяца температуры воздуха. При этом обычно лето в Приморском крае характеризовалось более стабильной погодой с несколькими периодами затяжных дождей, вызванных тайфунами.

Ранее в четверг голландский исследователь климата Леон Симонс разместил в своем канале в Twitter прогноз, согласно которому из-за феномена Эль-Ниньо Землю в этом году ожидают беспрецедентная жара, ураганы, проливные дожди и прочие природные аномалии. При их описании ученый сослался на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США, а также Института изменения климата при Университете штата Мэн. По мнению Симонса, уже в августе колебания достигнут уровня "супер Эль-Ниньо".