В Москве ожидаются дождь, гроза и до 22 градусов тепла

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Облачная погода, дождь, в отдельных районах гроза, град и до плюс 22 градусов прогнозируются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 20-22 градуса тепла, в ночь на субботу - до плюс 14 градусов.

Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, при грозе с порывами до 18 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 19 - плюс 24 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 11 градусов.