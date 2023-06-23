Маск считает, что его бой с Цукербергом должен пройти по правилам ММА

Об этом предприниматель написал в Twitter

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск считает, что его поединок с руководителем американской корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марком Цукербергом должен пройти по правилам смешанных единоборств (MMA). Такую позицию Маск изложил в четверг в Twitter, владельцем которого он является.

Один из пользователей соцсети отметил, что "поединок по правилам джиу-джитсу между Цуком (Цукербергом - прим. ТАСС) и Илоном стал бы забавным сюжетным поворотом". "Давайте по всем [правилам] MMA", - написал Маск в комментарии к этой публикации.

О намерении Meta запустить приложение - аналог Twitter 8 июня сообщила газета The Wall Street Journal. Проект под кодовым названием Project 92 был представлен как "ответ Meta Twitter" на общем собрании сотрудников корпорации.