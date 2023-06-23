В Японии прошла церемония по случаю годовщины завершения битвы за Окинаву

Губернатор Окинавы Дэнни Тамаки призвал к сокращению американского военного присутствия на острове

ТОКИО, 23 июня. /ТАСС/. Траурная церемония по случаю 78-й годовщины завершения битвы за остров Окинава прошла в пятницу в Парке мира в городе Итоман. Трансляцию мероприятия вело японское телевидение.

Впервые за последние четыре года организаторы провели церемонию без ковидных ограничений, а к участию допущена широкая публика, включая местных школьников, которые зачитали стихи о мире. Минута молчания была объявлена в 12:00 по местному времени (06:00 мск). В предыдущие три года мероприятие проводилось в усеченном формате.

"Семьдесят восемь лет назад на Окинаве произошла катастрофическая битва, унесшая жизни более 200 тыс. человек. Даже сейчас на Окинаве по-прежнему сосредоточено около 70,3% площади военных объектов США в Японии, что вызывает шум, загрязнение воды и почвы, а также множество других последствий для жителей Окинавы, включая инциденты и несчастные случаи, связанные с американскими военными", - заявил на церемонии губернатор Окинавы Дэнни Тамаки. Он призвал к сокращению американского военного присутствия на острове и выступил против плана по переносу авиабазы США Футэмма в пределах префектуры.

Кроме того, Тамаки выступил с критикой принятой в прошлом году обновленной стратегии национальной безопасности Японии, предполагающей увеличение оборонных расходов к 2027 году до 2% ВВП по образцу НАТО и закрепляющей возможность нанесения японскими Силами самообороны контрудара в случае нападения на Японию. "Это вызывает беспокойство жителей, поскольку там есть пункты, касающиеся укрепления обороноспособности Окинавы", - сказал Тамаки. "Необходима мирная дипломатия и ослабление напряженности путем диалога в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заключил он.

Премьер-министр Фумио Кисида в своем обращении по случаю памятной даты также отметил, что Окинава несет "тяжелое бремя" в связи с расположением там американских военных объектов. "Правительство относится к этому очень серьезно. Мы будем продолжать прилагать усилия для сокращения военных объектов США в Японии и неуклонно добиваться ощутимых результатов одного за другим", - сказал глава правительства.

Мемориальный комплекс в Итомане расположен на месте финальных боев на острове. Там расположены более 100 черных каменных плит, на которых высечены имена погибших во время сражения. В этом году в список были добавлены более 300 имен, а общее число погибших, по последним данным, составляет почти 242 тыс.

О сражении

Японская императорская армия в ходе боев потеряла более 94 тыс. солдат и офицеров, погибли около 100 тыс. местных жителей, каждый четвертый из населения острова. Многие из них были мобилизованы или стали жертвами обстрелов и бомбардировок. Американский десант потерял убитыми 12,5 тыс. человек. Это стало самыми крупными разовыми потерями с обеих сторон за все время тихоокеанской кампании Второй мировой войны.

Битва за Окинаву началась 1 апреля 1945 года и продолжалась 82 дня. Она отличалась большим ожесточением, хотя американские вооруженные силы обладали многократным превосходством в живой силе и несравнимым - в огневой мощи. Окончанием сражения считается 23 июня, когда ритуальное самоубийство совершил в Итомане командующий японским гарнизоном генерал-лейтенант Мицуру Усидзима вместе с большинством членов своего штаба. Однако разрозненное сопротивление на Окинаве продолжалось до начала сентября, когда действовавшие там японские отряды узнали о капитуляции своей страны и сложили оружие.