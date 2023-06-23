В части Барнаула сняли режим повышенной готовности

По данным местной администрации, в микрорайоне Затон гидрологическая обстановка стабилизировалась

ТАСС, 23 июня. Режим повышенной готовности снят в микрорайоне Затон в Барнауле в связи со стабилизацией паводковой обстановки. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города в пятницу.

"В связи со стабилизацией гидрологической обстановки в микрорайоне Затон сняли режим повышенной готовности для органов управления и сил Центрального районного звена Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, который был введен 16 июня в связи с подъемом уровня", - говорится в опубликованном сообщении.

Режим повышенной готовности действовал в микрорайоне Затон с 16 июня из-за паводка, МЧС прогнозировало подтопление до 60 участков при превышении критической отметки.

На данный момент в микрорайоне Затон частично подтоплены 21 земельный участок и несколько участков дорог. Ограничено движение на остров Шубинский, оно осуществляется по понтонному мосту.