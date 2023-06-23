Москвичи с ограниченными возможностями здоровья смогут пройти бесплатное профобучение

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, обучение будет проводиться на базе ведущих образовательных организаций столицы по востребованным специальностям в сферах услуг, образования, IT, ЖКХ, транспорта, промышленности и офисного труда

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Бесплатное профобучение стало доступно соискателям с ограниченными возможностями здоровья в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Уделяем особое внимание поддержке горожан с ограниченными возможностями здоровья, постоянно внедряем инклюзивные сервисы для их успешной социальной и профессиональной адаптации. Теперь соискателям доступны не только специальные программы трудоустройства, но и бесплатное профобучение", - написал Собянин.

Он добавил, что профобучение будет проводиться на базе ведущих образовательных организаций столицы по востребованным специальностям в сферах услуг, образования, IT, ЖКХ, транспорта, промышленности и офисного труда. Кроме того, во время обучения будет выплачиваться стипендия, а по окончании - оказываться помощь с трудоустройством, уточнил мэр.

"В программе смогут принять участие москвичи в поиске работы, которые, согласно индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА), имеют рекомендации к трудоустройству", - также отметил он.

Москвичи с ограниченными возможностями здоровья могут принять участие и в других проектах службы занятости, таких как "Доступная работа", "Маршрут возможностей участников чемпионата "Абилимпикс" , "Топ-500 резюме", а также в ежемесячных встречах клуба "Хочу работать", говорится в сообщении.