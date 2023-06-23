Сбербанк планирует в 2023 году открыть "Школу гостеприимства" для обучения гидов на Алтае

Глава банка Герман Греф добавил, что в регионе есть серьезный дефицит кадров в отрасли

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/. 23 июня. /ТАСС/. "Школа гостеприимства" для обучения гидов может появиться в 2023 году в Республике Алтай, где отмечается дефицит кадров в отрасли. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

"Сейчас мы занимаемся тем, чтобы здесь объединить всех отельеров и создать здесь "Школу гостеприимства", которая будет включать в себя всю линейку Hospitality в том числе обучение гидов", - сказал Греф.

Он добавил, что проведены переговоры с партнерами. "Мы экспортируем все программы из Крыма, из Mriya (курорт Mriya Resort & Spa в Ялте - прим. ТАСС) и, я думаю, начнем в этом году обучение на базе "Манжерока". Потому что огромный дефицит персонала", - сказал Греф.

В Русском географическом обществе (РГО) напомнили о Всероссийской акции "Лучший гид России", где все желающие могут провести двухминутную видеоэкскурсию о своем любимом крае. Герман Греф как член попечительского совета общества в качестве примера провел экскурсию по одной из экотроп Горного Алтая.

Ранее федеральный учебный центр "Академия гостеприимства" от курортного комплекса Mriya Resort & SPA при поддержке властей Крыма выпустил первый в России "Класс гостеприимства" в школе № 10 Ялты. Всего обучение прошли 19 учащихся, которые изучали администрирование отеля, ресторанный сервис, экскурсионное обслуживание, поварское дело, сыроварение, SPA и косметологические услуги.

"Манжерок" - крупнейший курорт в Республике Алтай. В конце сентября 2020 года глава региона Олег Хорохордин и председатель правления Сбербанка России Герман Греф подписали меморандум о взаимодействии по реализации проекта "Всесезонный курорт "Манжерок". Инвестиции в проект оценивались на уровне 4 млрд рублей.