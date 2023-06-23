Новый терминал аэропорта Горно-Алтайска позволит обслужить 1,2 млн пассажиров в год

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф отметил, что также обсуждается вопрос о расширении Чуйского тракта в связи с ожидаемым ростом пассажиропотока

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/. 23 июня. /ТАСС/. Проект строительства нового терминала аэропорта Горно-Алтайска предполагает увеличение мощности аэропорта до 1,2 млн пассажиров в год. Такой пассажиропоток потребует расширения Чуйского тракта, сказал журналистам в пятницу председатель правления Сбербанка России Герман Греф.

"В прошлом году здесь был премьер-министр [РФ Михаил Мишустин], и он дал поручение об удлинении полосы в Горно-Алтайске. Государство возьмет на себя удлинение полосы, а мы вместе с нашими партнерами АФК "Система" должны построить новый аэровокзальный комплекс. Мы его сегодня начали проектировать исходя из мощности 1,2 млн пассажиров в год", - сказал Греф.

Он добавил, что также обсуждается вопрос о расширении Чуйского тракта в связи с ожидаемым ростом пассажиропотока.

"1,2 млн человек будет приезжать со всей России, и я думаю, что и из-за рубежа, но наша задача здесь построить настолько крутой курорт, чтобы ваши дети, приехав сюда, потом тянули вас за рукав обратно, и чтобы, когда вы их привезете в Турцию или в Швейцарию, они сказали: "У нас круче", и это самый главный патриотизм. Когда люди понимают, что мы можем сделать лучше <…> Наша самая главная история - построить самый крутой курорт в мире", - сказал он.

Ранее глава региона Олег Хорохордин сообщал, что власти Республики Алтай планируют приступить к строительству нового терминала аэропорта Горно-Алтайска для внутренних и международных линий весной следующего года.

Ранее директор аэропорта Горно-Алтайска Сергей Круглов рассказал ТАСС, что по итогам 2023 года пассажиропоток авиаузла может достигнуть 400 тыс. Предварительно строительство нового терминала оценивается в сумму около 4-5 млрд рублей.

Аэропорт Горно-Алтайска - главные воздушные ворота Республики Алтай, которую по итогам 2022 года посетили свыше 2,5 млн туристов. Он начал работу после 20 лет простоя в 2011 году после реконструкции и удлинения взлетно-посадочной полосы. Аэропорт имеет перрон с тремя стоянками для крупных самолетов и шестью - для бизнес-джетов, малой авиации и вертолетов. В общей сложности аэропорт принимает около 2,5-3 тыс. пассажиров в день.