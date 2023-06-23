Опрос показал, что 43% россиян предпочитают добираться до юга России на машине

По данным исследования сервиса "Сберавто" и медиахолдинга Rambler&Co, 77% респондентов имеют опыт путешествий на личном авто

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Более 40% опрошенных россиян предпочитают добираться на автомобиле до юга России, а 21% таким образом путешествуют за рубеж. Об этом говорится в совместном исследовании сервиса "Сберавто" и медиахолдинга Rambler&Co, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"43% предпочитают добираться на машине до юга России, 21% путешествуют за рубеж, а 18% отправляются в автомобильные поездки в крупные города страны - столицу и миллионники", - сказано в исследовании.

Также 7% респондентов ездят на автомобиле в природные и заповедные места страны - на Алтай, в Карелию, на Байкал, и такое же количество опрошенных любит путешествовать по городам Золотого кольца, а 4% отправляются на машине в горы.

Всего 77% респондентов имеют опыт путешествий на личном авто, а 42% из них планируют подобную поездку в 2023 году. Вместе с тем 36% опрошенных при выборе автомобиля в качестве средства передвижения нравится гибкость в планировании маршрута, 25% считают, что передвигаться на авто комфортнее, чем на других видах транспорта, 23% придерживаются мнения, что это наиболее бюджетный формат для путешествий всей семьей, а еще 16% участников опроса отметили, что просто получают удовольствие от длительных поездок за рулем. "Как правило, россияне предпочитают поездки на автомобиле всей семьей с детьми (43%). 36% респондентов - вдвоем с партнером, 11% - с друзьями, а 5% - в одиночестве. Кстати, такое же количество опрошенных (5%) предпочитают компанию животных", - говорится в исследовании.

Согласно ответам на вопрос о страхах и опасениях, связанных с путешествиями на машине, четверть респондентов отмечают, что не испытывают их, 24% переживают за поломки или аварии в дороге и 11% - за утомление от длительной поездки. Менее 10% набрали ответы по поводу опасения о стоимости поездки, неуверенности в технических возможностях авто, страхах оказаться на трассе без бензина, укачивания в транспорте.

В исследовании приняли участие более 100 тыс. пользователей медиаресурсов Rambler&Co старше 18 лет из всех регионов России, 70% из них мужчины, 30% - женщины.