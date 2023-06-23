На экологическое восстановление озера Манжерок на Алтае направят 800 млн рублей

Как сообщил глава Сбербанка Герман Греф, предстоит большая работа по очистке озера, питающих его родников и запуску в него рыбы

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/. 23 июня. /ТАСС/. Экологическое восстановление Манжерокского озера и превращение его в рекреационный комплекс проведут на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Сбербанк и Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай вложат по 400 млн рублей в очистку уникального природного объекта в горах Восточной Сибири, рассказал журналистам в пятницу глава компании Герман Греф.

Манжерокское озеро находится в Горном Алтае, на высоте 423 м над уровнем моря, у подножия горы Синюха. Вопросом расчистки озера власти занялись в 2015 году. Тогда исследование показало, что Манжерок мелеет и интенсивно зарастает.

"Министерство [природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай] выделило 400 млн рублей и примерно столько же, наверное, придется вложить Сбербанку, потому что мы договорились на условиях ГЧП взять озеро и привести его в порядок", - сказал Греф.

По его словам, предстоит большая работа по очистке озера, питающих его родников и запуску в него рыбы. "К сожалению, сегодня на озере практически экологическая катастрофа, оно подлежит очистке и зарыблению. Здесь было много рыбы раньше, это было одно из самых чистых озер на Алтае. Оно знаменито <…> тем, что оно питается уникальной системой родников. Когда начались работы по очистке озера был сделан ошибочный проект, и как раз устье родников было заилено, туда начали выбрасывать всю эту массу, которую вычерпывали из озера, и в результате вода <…> представляет собой взвесь иловую и даже не замерзает зимой", - сказал он.

По его словам, работа по превращению озера и его территории в рекреационный комплекс будет проходить в два этапа: экологическое восстановление озера - очищение и зарыбливание и создание условий для отдыха, прежде всего, местного населения.