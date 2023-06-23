На алтайском курорте Манжерок построят всесезонный детский парк площадью 26 га

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф отметил, что детские парки других горнолыжных курортов не смогут конкурировать с объектом на Манжероке ни по масштабу, ни по наполнению

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/. 23 июня. /ТАСС/. Всесезонный парк для детей площадью 26 га построят на крупнейшем в Республике Алтай горнолыжном курорте Манжерок в течение трех лет. Об этом рассказал журналистам председатель правления Сбербанка России Герман Греф.

"Мы будем строить беспрецедентный парк, <...> заканчиваем его проектирование и начали уже стройку. 26 га - парк для детей. Он будет тоже всесезонным - и зимним, и летним. Ни на одном горнолыжном курорте в мире вы такого не найдете", - сказал Греф, добавив, что основные строительные работы будут завершены в течение трех лет.

Он отметил, что детские парки других горнолыжных курортов не смогут конкурировать с парком на Манжероке ни по масштабу, ни по наполнению.

Кроме того, по словам Грефа, на курорте построят клинику, в которой можно будет пройти экспресс-обследование и получить рекомендации по лечению, в частности, в области экологической биомедицины и натуропатии, которая широко развита на Алтае.

Манжерок - крупнейший курорт в Республике Алтай. В конце сентября 2020 года глава региона Олег Хорохордин и председатель правления Сбербанка России Герман Греф подписали меморандум о взаимодействии по реализации проекта "Всесезонный курорт Манжерок". Инвестиции в проект оценивались на уровне 4 млрд рублей.