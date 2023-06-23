Греф сообщил, что развитие инфраструктуры на курорте Манжерок займет пять-шесть лет

На территории курорта появится детский парк, новые гостиницы и горнолыжные трассы

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/. 23 июня. /ТАСС/. Строительные работы на крупнейшем в Республике Алтай горнолыжном курорте Манжерок будут продолжаться в течение пяти-шести лет. В частности, на территории курорта появится детский парк, новые гостиницы и горнолыжные трассы, рассказал журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, председатель правления Сбербанка России Герман Греф.

"Мы приглашаем сейчас инвесторов, которые должны построить гостиницы, здесь будут не только пятизвездочные, которые построили мы, но будут и четырех- и трехзвездочные гостиницы, то есть курорт планируется как курорт, доступный для всех туристов. Я думаю, лет пять-шесть, скорее всего, [займет строительство]", - сказал Греф. Он добавил, что здесь будут строиться гостиницы и бульвар в сторону поселка, по опыту других курортов.

Он добавил, что cейчас на курорте построено и запущено 23 км горнолыжных трасс, этой зимой построят еще 13 км. Всего на Манжероке планируется создать 67 км трасс.

"Уже строится третья очередь, еще будет строиться два подъемника и большое количество трасс", - сказал Греф. Он добавил, что в течение трех дет будет построен также парк для детей площадью 26 га.

Манжерок - крупнейший курорт в Республике Алтай. В конце сентября 2020 года глава региона Олег Хорохордин и председатель правления Сбербанка России Герман Греф подписали меморандум о взаимодействии по реализации проекта "Всесезонный курорт Манжерок. Инвестиции в проект оценивались на уровне 4 млрд рублей.