Греф заявил, что экотропы в Горном Алтае создают с учетом возможностей маломобильных людей

Председатель правления Сбербанка России также отметил, что важная задача в создании новых маршрутов - максимальное сохранение ландшафта и воспроизведение всего в натуральной форме

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/. 23 июня. /ТАСС/. Маломобильные категории людей должны учитываться при создании экотроп на курорте Манжерок в Республике Алтай. Об этом сказал журналистам председатель правления Сбербанка России Герман Греф.

Греф провел экскурсию по одной из экотроп Алтая в рамках всероссийской акции "Лучший гид России", организованной Русским географическим обществом (РГО). В этом проекте все желающие могут провести двухминутную видеоэкскурсию о своем любимом крае.

"Первые четыре тропы - мы воссоздаем исторические маршруты, по которым люди уже ходили. Но это было не всем удобно. Мы шли несколько дней назад по одному из маршрутов, шел и восьмидесятилетний мужчина. Нам пришлось помогать ему взбираться по камням на следующую высоту. Нужно создать максимальный комфорт для людей, особенно для маломобильных, для людей в возрасте, чтобы они могли тоже наслаждаться природой", - сказал Греф.

По его словам, важная задача в создании новых маршрутов - максимальное сохранение ландшафта и воспроизведение всего в натуральной форме. Облагораживать будут исключительно саму тропу, вокруг которой вся флора сохранится в первозданном виде.

"Прокладывая трассы, очень большое количество (природного - прим. ТАСС) камня освобождается. Вот мы будем выкладывать этим камнем тропы, будем стараться не использовать какие-то не экологически чистые материалы, и делать это только из местных материалов", - сказал он.

Богатые традиции

Греф отметил, что в регионе много так называемых "мест силы" и богатые традиции. "Традиции здесь - это находка. Здесь не нужно привносить ничего европейского. Здесь такой кладезь внутренних возможностей и традиций, что если мы наполним, никакого СПА не хватит для того, чтобы человеку попробовать все", - сказал он.

По его словам, на Алтае есть возможности для любых категорий путешественников, можно реализовать свои увлечение историей, археологией, философией экстремальным туризмом. "Огромное количество возможностей, здесь нет моря <...>, все остальное, все, что можете придумать, здесь есть", - отметил он.

Греф также рассказал журналистам о своем увлечении рыбалкой. "Хариус - самая вкусная и прекрасная рыбалка", - поделился он, отметив, что варит из него уху или жарит на сковороде. "Если он с икрой, то сразу же чуть-чуть солишь - самая вкусная икра, которую можно придумать", - сказал председатель правления Сбербанка.