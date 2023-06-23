Последняя неделя июня в Московском регионе начнется с солнечной погоды без осадков

Дожди в столице закончатся к 25 июня

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Дожди в Москве закончатся к воскресенью, в понедельник в столичном регионе будет уже сухая и преимущественно солнечная погода, сообщил в пятницу ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В субботу уходящий циклон еще отметится кратковременными дождями, погода облачная с прояснениями. Днем в субботу в Москве 21-23 градуса тепла, в Подмосковье - 19-24 градуса. В воскресенье осадков не ожидается, за погоду будет отвечать гребень антициклона", - сказал Леус.

По его словам, в ночь на воскресенье в Москве прогнозируется плюс 11-13 градусов, в Подмосковье - плюс 9-14 градусов, днем в столице будет 21-23 градуса, в районах Московской области - 19-24 градуса.

"Неделя начнется сухой, преимущественно солнечной и более теплой погодой. В дневные часы в Москве - плюс 23-25 градусов", - добавил синоптик.