В празднике "Алые паруса" в Петербурге примут участие 40 выпускников из Минска

Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов также отметил, что праздник объединяет детей двух стран, "закладывая основу будущей дружбы, товарищества и взаимовыручки"

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Сорок лучших выпускников школ Минска примут участие в празднике "Алые паруса" в Санкт-Петербурге 24 июня. Об этом сообщил ТАСС посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов в преддверии проведения мероприятия.

"В празднике принимают участие и 40 лучших выпускников школ Минска. Присутствие юных гостей из братской страны не случайно. Посольство России в Белоруссии при поддержке администрации Санкт-Петербурга и ОАО "РЖД" организовало поездку белорусских школьников в Северную столицу России", - отметил он.

Таким образом, продолжил Грызлов, "Алые паруса" объединяют детей России и Белоруссии, "закладывая основу будущей дружбы, товарищества и взаимовыручки".

Российский посол также сообщил, что посольство поспособствовало участию в торжественном событии выпускников Кадетского корпуса им. А. В. Захарченко Донецка.

Праздник выпускников "Алые паруса" впервые был организован для ленинградских школьников в 1968 году. Первые сценарии праздника разрабатывались при участии главного режиссера Большого драматического театра Георгия Товстоногова. "Алые паруса" проводились до 1979 года, а затем после длительного перерыва эта традиция была возрождена в 2005 году. Праздник проводится в формате яркого шоу с выходом парусника в акваторию Невы, салютом и концертом.

Грызлов обратил особое внимание, что в этом году исполняется ровно 100 лет со дня выхода в свет повести Александра Грина, давшей название фестивалю - "книги о мечте и о том, как важно за нее бороться, как нужно беречь и защищать то, во что веришь". "Эти ценности и принципы всегда были и будут молодыми, всегда были и будут настоящими", - заключил он, поздравив выпускников с праздником.