Утвержден порядок, по которому конфискованную одежду можно передавать на гумпомощь

Речь идет об обуви, одежде, а также текстильных изделиях

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Товары легкой промышленности, конфискованные по делам об административных правонарушениях и полученные Росимуществом, можно будет передавать на гуманитарные и другие цели МЧС и Минобороны. Постановление, закрепляющее эту норму, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Речь идет об обуви, одежде, а также текстильных изделиях. Благодаря принятому решению, они будут не уничтожаться, а при необходимости безвозмездно передаваться МЧС и Минобороны. Далее товары будут использоваться по их прямому назначению. Например, для оказания помощи людям, чье имущество пострадало от пожара или наводнения", - рассказали в пресс-службе правительства РФ.

Там отметили, что постановление устанавливает порядок безвозмездной передачи конфискованных товаров. При их поступлении в распоряжение Росимущества оно направляет Минобороны и МЧС уведомление о наличии конфиската. Министерства в свою очередь в течение 15 дней направляют в Росимущество согласие на получение товаров.

Постановление принято во исполнение федерального закона, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным 13 июня. Его действие распространяется на все конфискованные, но еще не уничтоженные товары.