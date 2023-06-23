Минздрав заявил о снижении больничной летальности от инфаркта и инсульта в 2022 году

По словам главы ведомства Михаила Мурашко, благодаря увеличению числа ангиографических установок в регионах медики стали чаще оперировать сосуды головного мозга

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Больничная летальность от инфаркта и инсульта в РФ снизилась в 2022 году в сравнении с 2021 годом на 12,8% и 12,6% соответственно. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Принятые меры позволили в 2022 году по сравнению с 2021 годом добиться снижения больничной летальности от инфаркта миокарда и инсульта - на 12,8% и 12,6% соответственно", - говорится в обращении министра в адрес участников международной конференции по сосудистой и рентгенэндоваскулярной хирургии.

Он уточнил, что благодаря увеличению числа ангиографических установок в регионах медики стали чаще оперировать сосуды головного мозга. Так, число таких операций увеличилось за последние 5 лет на 15%, до 41,1 тыс. операций в год.

По словам Мурашко, за четыре года реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" удалось существенно укрепить базу региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, где оказывается медицинская помощь пациентам с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения. Специалисты ввели в эксплуатацию более 22 тыс. единиц современного медицинского оборудования, в том числе 501 единицу "тяжелого" оборудования, добавил Мурашко.