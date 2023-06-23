СМИ: Гонконг включил в школьную программу изучение ChatGPT

По сведениям газеты South China Morning Post, с сентября программе будут следовать более 450 государственных школ

ГОНКОНГ, 23 июня. /ТАСС/. Бюро образования Гонконга включило в школьную программу изучение технологий искусственного интеллекта (ИИ) и чат-бота ChatGPT. Об этом в пятницу сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, эта тема будет включена в программу младших классов средней школы. В общей сложности ей будут следовать более 450 государственных школ с сентября 2023 года.

Как отмечает газета, более 50% программы, рассчитанной на 14 часов, посвящены вопросам этики при применении искусственного интеллекта, а также влиянию этих технологий на общество. Кроме того, школьники ознакомятся с основными концепциями ИИ, а также такими сферами, как языки программирования, компьютерное зрение и логика роботизированных комплексов.

Дети также ознакомятся с созданием изображений и написанием писем при помощи ChatGPT. Кроме того, на занятиях в группах их научат распознавать проблемы и решать их при помощи базы знаний ИИ. Как указывает газета, школы будут использовать зеркальные сайты ChatGPT, так как доступ к нему с территории Гонконга ограничен.

Как отмечает издание, дети необязательно свяжут свою жизнь с ИИ, однако им нужно изучить эти технологии в раннем возрасте, так как искусственный интеллект несомненно повлияет на их жизнь в будущем.

В середине июня специализирующаяся на IT-секторе рекрутинговая компания Venturenix опубликовала прогноз, в котором говорится, что ИИ и ChatGPT через пять лет лишат работы каждого четвертого трудящегося жителя Гонконга, что составляет около 800 тыс. человек. По мнению экспертов, наибольшие шансы на повышение зарплаты или карьерный рост будут у тех, кто понимает алгоритмы работы ИИ и сможет интегрировать его в бизнес-процессы.