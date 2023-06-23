Более 1 тыс. переговоров провели в июне представители туротрасли Москвы и Китая

Московские эксперты рассказали коллегам из Китая о событийной повестке столицы, инфраструктуре, гастрономии и других критериях, на которые ориентируются путешественники из КНР

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Москва организовала для представителей туротрасли города бизнес-миссию в мегаполисы Китайской Народной Республики (КНР) - Пекин, Гуанчжоу и Шанхай. К ней присоединились 26 столичных компаний и 200 местных туроператоров, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Москомтуризма.

"Участники бизнес-миссии провели больше 1,3 тыс. переговоров. Московские эксперты рассказали коллегам из Китая о событийной повестке столицы, инфраструктуре, гастрономии и других критериях, на которые ориентируются путешественники из КНР", - сказала заммэра Наталья Сергунина, чьи слова приводит пресс-служба.

Как уточнили в комитете, Москва является популярным направлением среди китайских туристов: за первый квартал 2023 года столицу посетили свыше 25 тыс. граждан Китая - в пять раз больше, чем за тот же период прошлого года. Более 40% из них приезжали в рамках деловой поездки, а 30% - с туристическими целями.

"Планировать поездку граждане КНР стараются заблаговременно. Для этого они могут воспользоваться сайтом Discover Moscow, разделы которого переведены на их родной язык. Здесь размещены подборки выставок и мероприятий, кафе и ресторанов, локаций для прогулок", - добавили в пресс-службе.

Там отметили, что групповые туры предпочитает старшее поколение, это обусловлено тем, что они хуже владеют иностранными языками. Индивидуальные поездки выбирает аудитория в возрасте от 25 до 45 лет, чаще всего это имеющие высшее образование активные жители крупнейших городов. Делегации из Китая обычно останавливаются в пятизвездочных отелях, среди конкретных требований таких гостей: наличие круглосуточно дежурящего администратора, отсутствие очередей при регистрации и проживание всех участников тургруппы на одном этаже. Также им важна возможность иметь постоянный доступ к горячей питьевой воде, чтобы наполнять ею термосы.

"В августе в Москве запланирована ознакомительная поездка для представителей туристической отрасли Китая. Им покажут достопримечательности и гостиницы, организуют деловые встречи", - анонсировали в пресс-службе Москомтуризма.