В Республике Алтай планируют запустить авиасообщение с Ираном

Глава республики Олег Хорохордин также отметил, что в аэропорту Горно-Алтайска, являющемся самым быстрорастущим в России, планируется открытие международного терминала

ТАСС, 23 июня. Авиасообщение планируют установить между Республикой Алтай и Ираном. О такой договоренности с послом Ирана в России Каземом Джалали сообщил глава республики Олег Хорохордин на II Международном Алтайском форуме.

"Основная география рейсов будет включать в себя страны СНГ, а также Китай и Монголию, сегодня с послом Ирана мы тоже договорились о взаимных авиарейсах", - сказал Хорохордин.

Губернатор добавил, что в аэропорту Горно-Алтайска, являющемся самым быстрорастущим в России, планируется открытие международного терминала. Строительство начнется весной следующего года.

Ранее председатель правления Сбербанка России Герман Греф рассказал, что проект строительства нового терминала аэропорта Горно-Алтайска предполагает увеличение мощности аэропорта до 1,2 млн пассажиров в год. По словам директора аэропорта Горно-Алтайска Сергея Круглова, по итогам 2023 года пассажиропоток авиаузла может достигнуть 400 тыс.

Международный Алтайский форум проходит в республике Алтай во второй раз. В этом году он получил статус постоянно действующего. Площадкой для проведения форума стал агропарк "Амза". На мероприятии представители Госдумы и госкомиссии РФ по делам ЮНЕСКО, а также делегаты из Ирана, Таджикистана, Монголии и Киргизии обсудят роль Алтая в евразийской интеграции.