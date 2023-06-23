23 июня, 06:47

Мурашко заявил, что в России ежегодно проводятся 200 тыс. телемедицинских консультаций

К ведению пациента могут подключить специалиста любого профиля, отметил министр здравоохранения

САМАРА, 23 июня. /ТАСС/. Ежегодно в России проводят 200 тыс. телемедицинских консультаций. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в Самаре на открытии нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы.

"200 тыс. телемедицинских консультаций обеспечивается ежегодно в стране. Любой специалист различного профиля может быть подключен к ведению пациента", - сказал он.

Мурашко добавил, что в Самарской области есть нововведение, которое Минздрав продвигает в российском здравоохранении, - проведение телемедицинских консультаций, дистанционных консилиумов на уровне региона.

"Есть уже единый архив изображений, который получается со всего цифрового оборудования. Здесь поставлено отечественное рентгенологическое оборудование, которое также передает снимки в этот архив. В этом году мы готовимся, готовы уже, к внедрению программ с искусственным интеллектом для помощи медицинскому персоналу, для скорости обработки, для поддержки принятия решений", - сказал Мурашко. 

Теги:
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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