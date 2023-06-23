В Новой Москве построят детский сад на 350 мест

Общая площадь здания составит 5,7 тыс. кв. м

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, построят в поселение Десеновское в Новой Москве. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, в настоящее время на объекте уже начали вестись работы так называемого нулевого цикла. "Общая площадь здания составит 5,7 тыс. кв. м, трехэтажный детский сад помимо групповых будет включать в себя зону физкультурного зала, являющуюся частью центрального игрового пространства, и производственные помещения пищеблока", - сказал Левкин. Он заметил, что фасад дошкольного учреждения будет выполнен в форме усеченных блоков групповых ячеек, символизирующих пластику горного ландшафта, что дает сочетание природы и урбанистики. При этом, подчеркнул глава департамента, для отделки основной части здания применяется система "мокрый фасад" с декором из ламелей.

В свою очередь, в пресс-службе ведомства напомнили, что детский сад возводится в рамках обеспечения жилого комплекса "Новые Ватутинки" социальной инфраструктурой.