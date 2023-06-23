23 июня, 06:43
Военная операция на Украине

На Камчатке установили мемориал участнику СВО Александру Попову

Гвардии старший лейтенант ВДВ погиб 23 июня 2022 года

ТАСС, 23 июня.Мемориал погибшему в 2022 году в зоне специальной военной операции (СВО) Герою России Александру Попову установили Камчатском крае. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

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"В Камчатском крае в первую годовщину гибели Героя России, гвардии старшего лейтенанта ВДВ Александра Попова установили мемориал", - говорится в сообщении. Попов был участником СВО. Памятник установили в его родном поселке Термальном.

В открытии мемориального комплекса приняли участие глава администрации губернатора Камчатского края Сергей Меркулов, близкие и родственники Попова, представители общественности, администрации Елизовского района, коллектив учителей Термальненской школы и юнармейцы школы Паратунского сельского поселения. Присутствующие почтили память Героя России и всех погибших минутой молчания, а затем возложили цветы к мемориалу.

Александр Попов родился 18 июня 1996 года. В 2014 году окончил Термальненскую среднюю школу. Затем прошел службу по призыву в рядах российской армии и поступил в Дальневосточное высшее командное Ордена Жукова училище им. Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. Участником СВО он стал с начала ее объявления. 23 июня 2022 года Попов ценой своей жизни обеспечил удержание стратегически важного рубежа и сумел сохранить жизни своих бойцов. Указом президента РФ Владимира Путина старшему лейтенанту было посмертно присвоено звание Героя РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. В августе 2022 года Термальненской средней школе присвоили его имя. 

Теги:
РоссияКамчатский крайВоенная операция на Украине
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